Португальский форвард подпишет с «Динамо» контракт на 4 года
Московское «Динамо» близко к приобретению нападающего португальской «Тонделы» Мигела Кардозу.
24-летний футболист находится в Москве, где согласует детали 4-летнего контракта. Также в «Динамо» его ждет медицинское обследование, но основные детали сделки клубы уже согласовали.
Кардозу выступает за «Тонделу» с 2016 года, куда перешел из «Депортиво». В текущем чемпионате Португалии форвард провел два матча, но мячей на забил. В прошлом сезоне Кардозу сыграл 32 матча и забил 8 мячей, получив при этом 9 желтых карточек, пишет news.sportbox.ru.
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