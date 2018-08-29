Португальский форвард подпишет с «Динамо» контракт на 4 года

24-летний футболист находится в Москве, где согласует детали 4-летнего контракта. Также в «Динамо» его ждет медицинское обследование, но основные детали сделки клубы уже согласовали.

Кардозу выступает за «Тонделу» с 2016 года, куда перешел из «Депортиво». В текущем чемпионате Португалии форвард провел два матча, но мячей на забил. В прошлом сезоне Кардозу сыграл 32 матча и забил 8 мячей, получив при этом 9 желтых карточек, пишет news.sportbox.ru.