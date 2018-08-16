Португальский Лиссабон - в списке лучших городов мира для жизни

Лиссабон, единственный португальский город в числе 154-х проанализированных в 2018 году, занял 54 позицию - на две строки выше, чем год назад.

Эксперты британского журнала анализируют такие факторы, как стабильность, безопасность, медицинские услуги или погодные условия.

Лиссабон обогнал такие города, как Рим, Нью-Йорк и Прага, но уступил, в числе прочих, Милану, Барселоне и Манчестеру.

В первую десятку вошли Осака (Япония), Калгари (Канада), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Замкнули список Дамаск (Сирия), Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия).