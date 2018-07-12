Португальский полузащитник Нани вернулся в «Спортинг»

Четверг, 12 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальский полузащитник Нани вернулся в «Спортинг»

Нани начинал карьеру лиссабонском клубе.

Португальский полузащитник Луиш Нани вернулся в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Нани является воспитанником «Спортинга» и начинал карьеру лиссабонском клубе. Он выступал в его составе с 2003 по 2007 год, а также возвращался в клуб на правах аренды в сезоне 2014/15.

Кроме того, Нани выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсия» и «Лацио». В составе манкунианцев он стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2008 году, пишет regnum.ru.

В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы 2016 года.

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