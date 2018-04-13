Португальский «Спортинг» победил «Атлетико» и вылетел из Лиги Европы
«Спортинг» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, однако не смог выйти в полуфинал.
Единственный гол в матче сумел забить колумбийский нападающий «Спортинга» Фредди Монтеро, отличившийся на 28-й минуте встречи, пишет gazeta.ru.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Атлетико М (Мадрид, Испания) - 1 : 0
Голы: 1:0 - Монтеро - 28
Ранее мадридский клуб на своем поле победили лиссабонцев со счетом 2:0.
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