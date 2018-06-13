Португальский водитель погиб в Испании
ДТП произошло в муниципалитете Пина-де-Эбро, Сарагоса.
По данным испанской газеты Heraldo, около полуночи на 362-м километре национальной дорогие N-II столкнулись два грузовика с прицепами.
В результате лобового столкновения один из водителей - гражданин Португалии - погиб, другой, которого от удара выбросило из салона - получил серьезные травмы.
На месте происшествия работали спасатели из Сарагосы и сотрудники Гражданской гвардии.
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