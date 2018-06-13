Португальский водитель погиб в Испании

По данным испанской газеты Heraldo, около полуночи на 362-м километре национальной дорогие N-II столкнулись два грузовика с прицепами.

В результате лобового столкновения один из водителей - гражданин Португалии - погиб, другой, которого от удара выбросило из салона - получил серьезные травмы.

На месте происшествия работали спасатели из Сарагосы и сотрудники Гражданской гвардии.