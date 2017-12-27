После Рождества в Италии прогнозируют снег и ветер

Управление гражданской защиты объявило «оранжевый» уровень опасности в северо-западном прибрежном регионе Лигурии, где со вторника прогнозируется дождь и грозы. В южном регионе Кампании также объявлен «желтый уровень», пишет napoli1.com.

Сильный дождь пронесется по Лобмардии и Пьемонту, а в Трентино-Альто-Адидже, северном Венето и Фриули-Венеция-Джулия выпадет от 300 до 1000 метров снега.

Сильные ветра и дожди пройдут также по острову Сардиния, по центральным районам Умбрии, Абруццо и Молизе. Однако уже в четверг условия стабилизируются, и Новый год порадует итальянцев и гостей страны хорошей погодой.