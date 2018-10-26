Последний узник Освенцима скончался в Италии

В пятницу, 26 октября, в Риме на 92-м году жизни скончался Лелло Ди Сеньи, последний из депортированных нацистами из римского гетто в концлагерь в октябре 1943 года, сообщает информагентство Askanews.

17-летний Ди Сеньи вместе с родственниками был отправлен нацистами из Рима в Освенцим. После освобождения Освенцима Красной армией Ди Сеньи вернулся в Италию и посвятил значительную часть жизни работе над воспоминаниями и историей этого периода, пишет regnum.ru.

Свои соболезнования близким Ди Сеньи выразила мэр Рима Вирджиния Раджи и целый ряд других итальянских политиков.