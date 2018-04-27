Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

Пятница, 27 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество «Газпрома» и ряда итальянских энергетических компаний.

«Мы изучили большие возможности сотрудничества «Газпрома» и различных итальянских компаний, таких как Snam и Maire Tecnimont. Мы также поговорили о ценах на газ», - сказал посол в интервью итальянской газете Repubblica.

По словам дипломата, с развитием проекта «Северный поток-2» цены на газ на юге Европы могут оказаться выше, чем на севере, и тогда итальянские расходы в области энергетики могут вырасти, пишет РИА Новости.

«С «Северным потоком-2» существует риск, что цены на юге Европы будут выше, чем на севере континента, и Италия в таком случае столкнется с повышенными энергетическими расходами. Мы попросили модифицировать цены так, чтобы сохранить равенство условий для операторов энергетической сферы Европы. Сейчас идут переговоры», - отметил Терраччано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Кейма-даш-Фиташ

      Коимбра устраивает праздник своим выпускникам.

      Подробнее

    • Португалия: «Евровидение» запретило мячики и клейкую ленту

      В этом году песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в Лиссабоне, столице Португалии.

      Подробнее

    • Испания: персональный номер Рафаэля Надаля

      У Рафаэля Надаля есть свой персональный номер в одном из отелей Монте-Карло.

      Подробнее

    • Испания: Magdala - новый ликер Средиземноморья

      Magdala - ликер, родившийся из сочетания бренди каталонского региона Пенедес и нот апельсина - своим интенсивным вкусом отражает изобилие Средиземноморья.

      Подробнее

    • Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

      Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество «Газпрома» и ряда итальянских энергетических компаний.

      Подробнее

    • На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

      В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона - Турин.

      Подробнее

    • Таиландский пляж закрыли после нападения акулы на туриста

      Таиландский пляж Сай Ной был закрыт после того, как акула укусила за ногу туриста из Норвегии.

      Подробнее

    • Две Кореи договорились прекратить вражду

      Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!