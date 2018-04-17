Посол Португалии возвращается в Москву

Вместе с тем, португальское правительство приняло решение, согласно которому Посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру (Paulo Vizeu Pinheiro), вызванный в Лиссабон для консультаций по «делу Скрипаля», вернется в Москву уже на этой неделе.

«Сегодня мы понимаем, что есть условия для возвращения нашего посла в Москву, и это будет сделано как можно скорее. Теперь это чисто практический вопрос», - заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва журналистам в кулуарах встречи глав дипломатии ЕС в Люксембурге.

Напомним, что в начале апреля почти 30 европейских стран, в том числе более половины государств - членов Европейского Союза, США, Австралия, а также НАТО приняли решение изгнать российских дипломатов, что затронуло, в общей сложности, 140 сотрудников дипкорпуса. Поводом послужило отравление бывшего российского шпиона, 66-летнего Сергея Скрипаля и ее 33-летней дочери Юлии в Соединенном Королевстве, ответственность за которое Лондон возложил на Москву.

Сергей и Юлия были подвергнуты воздействию нейротоксичного газа 4 марта и обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери, на юге Англии.