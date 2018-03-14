Пост главы ЦРУ впервые займет женщина

Среда, 14 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пост главы ЦРУ впервые займет женщина

Возглавлять ЦРУ США будет Джина Хаспел, до этого занимавшая должность замглавы ЦРУ, сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.

Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку, пишет rbc.ru.

«Мои поздравления всем!» - добавил Трамп.

Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее замглавы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013–2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по национальной безопасности.

Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.

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