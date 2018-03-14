Пост главы ЦРУ впервые займет женщина

Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.

Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку, пишет rbc.ru.

«Мои поздравления всем!» - добавил Трамп.

Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее замглавы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013–2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по национальной безопасности.

Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.