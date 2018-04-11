Посылка спустя 20 лет вернулась к отправителю

Почтовый курьер Андреа Худ (Andrea Hood) обнаружила в почтовом отделении города Мидленд, штат Техас, странную коробку с надписью «Не открывать до Рождества!». Сначала девушка решила, что это чья-то шутка, но затем отсканировала штрих-код на посылке и увидела, что это посылка 20-летней давности.

Худ решила все же вернуть посылку отправительнице. Та в шутку выразила надежду, что в коробке не лежит фруктовый торт. Она вскрыла посылку, находясь на видеосвязи с почтальоном. Внутри оказался флакон духов.

Сообщается, что Худ подружилась с отправительницей и вместе они смогли разыскать адресата, которому предназначался подарок. Теперь все трое поддерживают связь по переписке.