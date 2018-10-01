Потерянный кошелек подвел австрийца под суд
В Австрии мужчина, потерявший кошелек, попал под суд из-за его содержимого.
22-летний австриец потерял бумажник, полный фальшивых 50-евровых купюр. После того как полицейские нашли кошелек с нелегальными банкнотами, им удалось найти его владельца с помощью именных карточек. Мужчину арестовали.
На допросе он признался, что приобрел фальшивые купюры через интернет, чтобы оплатить ими наркотики.
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