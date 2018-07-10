Поток мигрантов в Италию снизился в пять раз

По официальным данным число мигрантов, приехавших в Италию с начала 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти в пять раз, с 71 989 человека до 16 316 человек, сообщает информагентство Ansa во вторник, 10 июля.

Новое правительство Италии в рамах выполнения своих обещаний летом 2018 года приступило к ограничению потоков нелегальной миграции, в частности, перестало впускать в свои порты корабли неправительственных организаций, везущих мигрантов из территориальных вод Ливии, пишет regnum.ru.

Число мигрантов, после прибытия в Италию отправившихся далее в Евросоюз через границу с Австрией, в 2018 году в сравнении с прошлым годом сократилось в 20 раз (149 и 2894 человек соответственно), а в сравнении с 2016 годом (11 800 человек) - почти в 80 раз.

По числу прибывших мигрантов на душу местного населения (2,4 человека на 1000 жителей) Италия не только не лидер в Евросоюзе - она занимает третье место с конца, опережая лишь Грецию и Великобританию. Так, во всяком случае, утверждают официальные данные. Лидером является Швеция - 230 000 мигрантов, 23 мигранта на тысячу жителей.