Поток мигрантов в Италию снизился в пять раз

Вторник, 10 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Поток мигрантов в Италию снизился в пять раз

По официальным данным Италия - далеко не лидер ЕС по приему мигрантов.

По официальным данным число мигрантов, приехавших в Италию с начала 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти в пять раз, с 71 989 человека до 16 316 человек, сообщает информагентство Ansa во вторник, 10 июля.

Новое правительство Италии в рамах выполнения своих обещаний летом 2018 года приступило к ограничению потоков нелегальной миграции, в частности, перестало впускать в свои порты корабли неправительственных организаций, везущих мигрантов из территориальных вод Ливии, пишет regnum.ru.

Число мигрантов, после прибытия в Италию отправившихся далее в Евросоюз через границу с Австрией, в 2018 году в сравнении с прошлым годом сократилось в 20 раз (149 и 2894 человек соответственно), а в сравнении с 2016 годом (11 800 человек) - почти в 80 раз.

По числу прибывших мигрантов на душу местного населения (2,4 человека на 1000 жителей) Италия не только не лидер в Евросоюзе - она занимает третье место с конца, опережая лишь Грецию и Великобританию. Так, во всяком случае, утверждают официальные данные. Лидером является Швеция - 230 000 мигрантов, 23 мигранта на тысячу жителей.

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