Потолстевший до 230 килограммов марафонец вернулся в спорт

Вторник, 28 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Потолстевший до 230 килограммов марафонец вернулся в спорт

Житель Уэльса и бывший марафонец Крис Ларкин (Chris Larkin), располневший до 230 килограммов, собирается сбросить вес и вернуться в спорт.

В 1982 году, в 23 года Ларкин, весивший тогда 82 килограмма, участвовал в национальном марафоне. С тех пор сидячая работа, привычка ужинать фастфудом и отсутствие тренировок привели к тому, что мужчина постепенно набрал вес. В какой-то момент дома Ларкин мог только лежать на кровати: передвигаться было слишком сложно, а на диван он уже не помещался.

«Я достиг своего максимального веса в июне 2016 года — 234 килограмма. Я слез с весов и подумал, что моя жизнь кончена, это было ужасно», — рассказал он. Мужчина начал худеть из-за спора с коллегой, который поставил 100 фунтов, что Ларкин не сможет сбросить 19 килограммов за три месяца.

С тех пор Ларкин регулярно ходит в тренажерный зал, перешел на здоровое питание и сбросил 57 килограммов за год. Валлиец намерен поучаствовать в национальном марафоне в 2022 году. Сейчас он готовится к соревнованиям по плаванию и планирует проплыть 130 километров ради благотворительного фонда по лечению деменции.

Худеть Ларкину помогает его жена Карен, с которой он познакомился в интернете. Сама женщина тоже сбросила 25 килограммов. Мужчина признается, что его самооценка резко выросла: «Теперь я могу любить себя, несмотря на сильное ожирение, потому что я борюсь с ним».

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