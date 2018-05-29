Потомственный канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Вторник, 29 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Потомственный канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Потомственный канатоходец Расул Абакаров прошел по канату, натянутому через разведенный Дворцовый мост в Петербурге.

Дворцовый мост был разведен ровно в полночь в ночь на воскресенье. Канатоходец с шестом в руках успешно прошел по канату, натянутому между частями разведенного моста. Таким образом Абакаров представил свой подарок на День города, который отмечает 315-летие.

Он рассказал, что идея трюка родилась после того, как он застрял ночью на Васильевском острове из-за разведенных мостов. По его словам, подготовка к трюку велась примерно два месяца. Репетиция проводилась всего один раз, когда на Неве еще был лед. Абакаров рассказал, что хотел бы выполнить другие, более грандиозные трюки, пишет ntv.ru.

Расул Абакаров: «В следующий раз я покажу более грандиозный трюк. Вообще, есть мечта - Грозный-Сити, если мне дадут такую возможность, и Москва-Сити. Я думаю, это следующий шаг мой».

Абакаров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его отец и дед работали в театре «Мюзик-холл», а их род происходит из древнего села канатоходцев в Дагестане Цовкра, сообщает РИА Новости.

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