Потомственный канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Дворцовый мост был разведен ровно в полночь в ночь на воскресенье. Канатоходец с шестом в руках успешно прошел по канату, натянутому между частями разведенного моста. Таким образом Абакаров представил свой подарок на День города, который отмечает 315-летие.

Он рассказал, что идея трюка родилась после того, как он застрял ночью на Васильевском острове из-за разведенных мостов. По его словам, подготовка к трюку велась примерно два месяца. Репетиция проводилась всего один раз, когда на Неве еще был лед. Абакаров рассказал, что хотел бы выполнить другие, более грандиозные трюки, пишет ntv.ru.

Расул Абакаров: «В следующий раз я покажу более грандиозный трюк. Вообще, есть мечта - Грозный-Сити, если мне дадут такую возможность, и Москва-Сити. Я думаю, это следующий шаг мой».

Абакаров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его отец и дед работали в театре «Мюзик-холл», а их род происходит из древнего села канатоходцев в Дагестане Цовкра, сообщает РИА Новости.