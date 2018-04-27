Потребности толстых учтут

Пятница, 27 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Потребности толстых учтут

Дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры.

По статистике, XXL - средний размер, который носят американки. Они не могут приобретать качественную одежду дорогих брендов, потому что она всегда им мала. «Проблема в том, что сейчас в плюс-сайз сегменте преобладает «быстрая мода». Это вредит окружающей среде, потому что такая продукция недолговечна», - рассказала соучредитель люксового онлайн-ретейлера 11 Honoré Кэтрин Ретцер.

Однако благодаря многочисленным кампаниям плюс-сайз активистов, таких как Габи Грегг, модные фирмы стали вводить большие размеры. Это сделали в том числе Christian Siriano, Mara Hoffman, Tome и Zero + Maria Cornejo.

В марте модели плюс-сайз решили бросить вызов общественным стереотипам о красоте мужского тела. Популярный в Instagram Дарнел Грамм решил вместе с коллегами спародировать одну из фотографий со съемки Calvin Klein, в которой принимали участие американский хип-хоп-исполнитель ASAP Rocky и его команда - молодые люди с модельными данными.

Группа активисток движения за бодипозитив в феврале появилась на неделе моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров использовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу.

Женщины прошли по городу с плакатами: «LFW: А где же формы?» и «Любите свои формы».

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