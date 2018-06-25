Потугалия: EDP Beach Party
Пляж Атерру-Норте (Praia do Aterro Norte) возле Матузиньюш в июне снова станет сценой для проведения концертов самых знаменитых на планете ди-джеев.
Это мероприятие получило название самой большой пляжной вечеринки (Beach Party) в Европе.
Вечеринка начинается 29-го числа в 16:00 и заканчивается на следующий день в 4:00 утра, а на следующий день повторяется с тем же расписанием. В течение 24 часов звучит лучшая электронная музыка, к которой уже привыкли слушатели Radio Nova Era.
В последних десяти выпусках на сцене самый большой пляжной вечеринки (EDP Beach Party) выступали такие знаменитые ди-джеи, как Avicii, Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix, а также многие другие.
Мероприятие будет проходить 29 и 30 июня в городе Matosinhos.
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