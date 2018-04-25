Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт

Среда, 25 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт

У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное «Паштел-де-ната» заказывают даже местные рестораны.

Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт. У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное «Паштел-де-ната» заказывают даже местные рестораны.

Уютное кафе в центре Лиссабона. Здесь едва ли можно найти свободный столик. Сегодня на обед португальское блюдо - запеченная треска, вымоченная в молоке, и украинское - голубцы. В исполнении португальского повара. Под чутким руководством украинки, пишет segodnya.ua.

Пока Снежана делится секретами украинской кухни, ее муж - хозяин кафе Виталий - постигает португальскую.

Он 18-й год в Португалии. Кондитер по профессии, покинул родину, чтобы попробовать себя за границей. Устроился в местную кондитерскую и со временем открыл собственную.

Рождественский пирог с орехами и фруктами, мармелад из яичных желтков, сладкие пампушки из слоеного теста. А вот и «королева» португальских сладостей. «Паштел-де-ната» в переводе - это пирожное со сливками.

Этот десерт известен во всем мире. Чтобы его попробовать, многие туристы специально едут в Португалию. И национальный десерт португальские рестораны покупают у украинского кондитера.

Слоеное тесто в специальных формочках и крем, его Виталий всегда готовит лично. Полчаса в духовке, и десерт готов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: праздник святого Иакова-Младшего в Фуншале

      1 мая, город Фуншал на Мадейре чтит своего покровителя, ученика Иисуса Христа - Сантьяго Менора (Санту-Жуау-младшего или Святого Иакова Алфеева).

      Подробнее

    • Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт

      У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное «Паштел-де-ната» заказывают даже местные рестораны.

      Подробнее

    • В Испании начали съемки последнего сезона «Игры престолов»

      Американский телеканал HBO приступил к съемкам нового сезона сериала «Игра престолов».

      Подробнее

    • Фаст-фуды лидируют по созданию рабочих мест в Испании

      Франшизы в Испании завершили 2017 год положительными результатами.

      Подробнее

    • В Италии больше не будут выдавать зарплату наличными

      С 1 июля работодатели Италии прекращают выплаты заработной платы наличными.

      Подробнее

    • Кончаловский получил высшую награду Италии

      Андрей Кончаловский стал кавалером Ордена за заслуги перед Итальянской республикой.

      Подробнее

    • Умер музыкант Avicii

      В Омане умер шведский музыкант и продюсер Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii.

      Подробнее

    • Разработчика «Новичка» сбила машина

      Одного из разработчиков «Новичrа» Владимира Углева, сбила машина в Анапе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!