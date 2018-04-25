Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт. У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное «Паштел-де-ната» заказывают даже местные рестораны.

Уютное кафе в центре Лиссабона. Здесь едва ли можно найти свободный столик. Сегодня на обед португальское блюдо - запеченная треска, вымоченная в молоке, и украинское - голубцы. В исполнении португальского повара. Под чутким руководством украинки, пишет segodnya.ua.

Пока Снежана делится секретами украинской кухни, ее муж - хозяин кафе Виталий - постигает португальскую.

Он 18-й год в Португалии. Кондитер по профессии, покинул родину, чтобы попробовать себя за границей. Устроился в местную кондитерскую и со временем открыл собственную.

Рождественский пирог с орехами и фруктами, мармелад из яичных желтков, сладкие пампушки из слоеного теста. А вот и «королева» португальских сладостей. «Паштел-де-ната» в переводе - это пирожное со сливками.

Этот десерт известен во всем мире. Чтобы его попробовать, многие туристы специально едут в Португалию. И национальный десерт португальские рестораны покупают у украинского кондитера.

Слоеное тесто в специальных формочках и крем, его Виталий всегда готовит лично. Полчаса в духовке, и десерт готов.