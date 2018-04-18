Поющая дорога свела с ума местных жителей

Поводом для этого стали массовые протесты местных жителей, которых мелодия поющей дороги, по их словам, сводила с ума.

Чиновники голландской провинции Фрисландия решили довольно оригинально отметить назначение города Леуварден европейской столицей культуры 2018 года. Они придумали установить в местной деревне Йелсум музыкальную дорогу, которая при проезде по ней автомобиля с помощью специальных меток в асфальте исполняет национальный фрисландский гимн. Причем если машина проезжает поющий участок со скоростью свыше 60 км/ч, звук искажается.

По мнению местных властей, это должно мотивировать водителей соблюдать скоростной режим, ведь чтобы послушать гимн, им придется сбавить ход.

Поющая дорога обошлась в 80 тысяч евро, однако чиновники не подумали о местных жителях.

Дело в том, что при проезде по данному участку сразу нескольких автомобилей гимн Фрисландии превращался в какофонию, которую голландцы назвали психологической пыткой.

Этот шум местные жители были вынуждены слушать круглосуточно. Забавно, что по соседству с деревней Йелсум расположена авиабаза Королевских ВВС Нидерландов, однако истребители летают лишь до 17:00, а какофония от дороги не прекращается даже ночью. По словам несчастных голландцев, постоянный шум мешал им спать и буквально сводил с ума. В итоге власти демонтировали поющую дорогу, которая не пролежала и четырех дней.