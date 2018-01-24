Пожарные освободили застрявшую в диване итальянку

Среда, 24 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Пожарные освободили застрявшую в диване итальянку

Пожарные итальянского города Турина освободили застрявшую в диване женщину, пытавшуюся достать упавший мобильный телефон.

Женщина потянулась за смартфоном, в результате ее рука оказалась зажатой. Родные 40-летней итальянки пытались помочь ей обрести свободу, но любые движения только причиняли новую боль. Помочь смогли только вызванные пожарные, которые впоследствии доставили пострадавшую в больницу.

12 января сообщалось, что британец застрял в холодильнике. Освободиться из заточения он смог благодаря находившейся в холодильнике колбасе.

Последние новости

    • Португалец Роналду испугался за разбитое в кровь лицо

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил травму головы в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Депортиво».

      Подробнее

    • Португалия: фальшивый колл-центр

      Опубликовано заявление Генеральной окружной прокуратуры Порту (PGDP).

      Подробнее

    • Король Испании вручит принцессе Леонор Орден золотого руна

      30 января в Королевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ордена золотого руна испанской принцессе Леонор.

      Подробнее

    • Каталонские деревеньки ищут новых жителей

      Небольшие муниципалитеты Таррагоны переживают острую проблему сокращения численности населения.

      Подробнее

    • Пожарные освободили застрявшую в диване итальянку

      Пожарные итальянского города Турина освободили застрявшую в диване женщину, пытавшуюся достать упавший мобильный телефон.

      Подробнее

    • В Италии туристов эвакуировали на вертолетах

      Персонал и постояльцев горной гостиницы на севере Италии эвакуировали на вертолетах из-за опасности схода лавин.

      Подробнее

    • В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар-2018»

      Американская академия киноискусств объявила фильмы, номинированные на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

      Подробнее

    • ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

      Сегодня Центробанк выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную поэту и актеру Владимиру Высоцкому.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!