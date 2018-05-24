Пожарные спасли застрявшего бобра

Четверг, 24 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пожарные спасли застрявшего бобра

В американском городе Игл, штат Айдахо, пожарные освободили бобра, который застрял в ограде.

Животное пыталось пролезть между вертикальными металлическими прутьями. Ему удалось протиснуться наполовину, после чего он намертво застрял. Наутро беспомощного бобра обнаружил местный житель.

Пожарные, приехавшие по его звонку, при помощи специальных инструментов раздвинули прутья и протолкнули животное на противоположную сторону ограды. На это у них ушло несколько минут. Все это время бобер недовольно шипел.

«Когда он прошел на ту сторону, то повернулся и сел на хвост. И просто сидел и смотрел на всех, - рассказывает один из пожарных. - Мы решили, что он, наверное, ужасно устал... Либо не хочет поворачиваться к нам спиной».

В 2017 году в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, спасли бобра, застрявшего в заборе. Животное пыталось пролезть между прутьями ограды, но ему помешал накопленный к зиме жир.

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