Пожары в Португалии приблизились к популярному курорту Алгарве

Вторник, 07 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Пожары в Португалии приблизились к популярному курорту Алгарве

Лесные пожары приблизились к популярному курорту Алгарве в Португалии, пляжи заволок густой черный дым.

«В результате лесных пожаров в курортном регионе Алгарве эвакуированы две гостиницы, пострадали 44 человека, среди которых 72-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии, она доставлена в больницу Сан-Хосе в Лиссабоне», — пишет портал The Portugal News.

По всей стране с 3 августа бушуют более 20 пожаров, и лишь пять из них почти потушены. Причина пожаров – аномальная жара, в некоторых районах Португалии температура достигала 47 градусов Цельсия. С момента начала стихийного бедствия из-за сильного ветра огонь охватил около четырех тысяч гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов. «Красный уровень» природной опасности сохраняется в 11 округах Португалии, в семи объявлено штормовое предупреждение.

По данным издания, в операциях по тушению задействовано более тысячи пожарных, 357 транспортных средств и семь вертолетов, однако из-за дыма, покрывшего территории, тушение огня с воздуха осложняется. В понедельник днем к бригадам присоединились два самолета из Испании, пишет tourism.interfax.ru.

Как сообщил начальник бригады пожарных в Алгарве, в понедельник были взяты под контроль и почти потушены леса рядом с городом Силвиш и с поселком Моншики.

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