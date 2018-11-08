Пожилую испанскую пару сняли с рейса из-за языкового барьера

Перед взлетом один из бортпроводников взял сумку испанца, чтобы положить ее в другое место. Пассажир не понял, почему его вещи перекладывают, и попытался потребовать объяснений от работника авиакомпании. Однако пожилой мужчина говорил только по-испански, а бортпроводник не мог его понять. В итоге между испанской парой и работниками KLM завязался конфликт, и старший бортпроводник решил снять возмущенных пассажиров с рейса, пишет noticia.ru.

Перед тем, как выйти из салона, пара извинилась и поблагодарила за поддержку других пассажиров, которые выразили несогласие с решением экипажа.