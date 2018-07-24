Пожилые португальцы - наименее здоровые в Европе

Согласно ему, только 9% пожилых людей в Португалии считаются здоровыми «при первом клиническом анализе», что значительно ниже, чем в других проанализированных европейских странах.

Предварительные результаты исследования на основе 2.157 случаев, в котором рассматриваются пути улучшения здоровья пожилых европейцев старше 70 лет, указывают на то, что «при первом клиническом анализе 51% пожилых людей считаются здоровыми в Швейцарии, 58% - в Австрии, 38% - в Германии, 37% - во Франции и только 9% - в Португалии».

Португальский координатор данного исследования Жозе Антониу Перейра да Силва указывает причины, объясняющие эти данные. «Одна из основных причин - общие условия жилья, образования и доступа к медицинскому обслуживанию. Хотя у нас есть Национальная служба здравоохранения на уровне лучших в мире, эти факторы, естественно, затрудняют выгоды от предоставления медицинской помощи, особенно среди пожилых людей».

Исследователи из проекта, который стартовал в 2012 году и координируется Хайке Бишофф-Феррари, профессором Цюрихского университета, считают «здоровыми пожилых людей, которые не страдают хроническими заболеваниями и имеют хорошее физическое и психическое здоровье».

За три года клинических испытаний участникам было предложено «выполнять три раза в неделю простой план упражнений дома и ежедневно принимать витамин D и/или жирные кислоты омега-3 и/или плацебо, чтобы оценить влияние витамина D, омега-3 и физических упражнений на когнитивное и физическое здоровье пожилых людей».

Команда UC, состоящая из трех медсестер, четырех врачей, двух физиотерапевтов и фармацевта, пригласила и следила за 300 пожилыми людьми из региона Коимбра и проводила три ежегодные консультации и девять ежеквартальных телефонных контактов.