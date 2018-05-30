Правительство Испании выделит 20 млн евро на развитие 5G

В первых числах июня будут опубликованы результаты, в соответствии с которыми будет произведено распределение 20 млн евро на поддержку пилотных проектов по разработке стандарта 5G в Испании.

Главные поставщики технологий, фирмы UTE и операторы мобильной связи, проявили большой интерес к проекту, пишет espanarusa.com.

Общественная организация Red.es, находящаяся в ведомстве Министерства энергетики, туризма и цифровых технологий, займется распределением сумм, уже включенных в Национальный план по 5G. Для того чтобы получить финансовую помощь на развитие технологии 5G, необходимо подробно рассказать о месте, где будет воплощаться пилотный проект, и его потенциале с точки зрения развития способов использования сети в городском, промышленном, индустриальном или замкнутом пространстве. Кроме того, компания, подающая заявку, должна обладать определенными техническими возможностями для реализации проекта.

Как заявили представители правительства в конце февраля этого года, проекты должны быть разработаны таким образом, чтобы решать три главные задачи: поддержка первых сетей 5G на территории страны; изучение техник управления сетями, которыми позволяет пользоваться стандарт 5G; стимулирование использования сетей 5G в обществе.