Правительство Италии может ввести «нулевую терпимость» к наркотикам

Министр по делам семьи Италии Лоренцо Фонтана предложил пересмотреть подход государства к вопросу о наркотиках и руководствоваться «нулевой терпимостью» в их отношении, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 28 июня.

В настоящее время вопррос о наркозависимых не находится в компетенции министерства по делам семьи, но вопрос о передаче полномочий обсуждается, уже состоялся ряд встреч с департаментом полиции по борьбе с наркотиками, рассказал Фонтана.

Министр, известный своей приверженностью традиционным ценностям, объяснил, что, по его мнению, Италии требуется как расширенное участие в борьбе с международным оборотом наркотиков, так и большее внимание к кустарным препаратам, а также к рецептам в интернете, пишет regnum.ru.

Он отметил, что рынок наркотиков отличается все большим разнообразием, и внимание к проблеме снижается из-за якобы меньшей опасности более легких препаратов, но это, полагает Фонтана, неверный подход.

Заявления министра обозначают, что никакой легализации марихуаны (этот вопрос довольно активно обсуждался на протяжении нескольких лет) в Италии не будет, отмечает издание.

Интересно, что опрошенные Il Fatto Quotidiano эксперты выступают против предложений Фонтаны: они уверены, что излишне радикальный подход не исправит ситуацию, а ухудшит ее.