Правительство Италии отменяет бесплатный вход в музеи

После завершения сезона отпусков, попасть бесплатно в местные музеи в первое воскресенье месяца будет невозможно.

Об этом официально заявил в ходе пресс-конференции в Неаполе Министр культурного наследия Италии Альберто Бонисоли.

"Наступающей осенью мы отменим инициативу Domenia al museo (Воскресенье в музее)", - подчеркнул министр, пояснив, что отмена этой акции позволит избежать ряд назревших логистических проблем, во многом спровоцированных туристами, в буквальном смысле штурмующими известные музеи в первое воскресенье месяца.

Данная инициатива была своего рода рекламной акцией, которую, по словам Бонисоли, выразили желание отменить директора итальянских музеев, попросив минкульт освободить их от этого обязательства, а также позволить им самостоятельно решать, продолжать акцию или же отказаться от нее, пишет napoli1.com.

«Российская газета» напоминает, что культурная акция "Воскресенье в музее" появилась на свет в 2014-м году по инициативе предшественника Альберто Бонисоли - экс-министра культуры Дарио Франческини. Лишь за один только 2017-й год в ней приняли участие 3,5 млн человек. Между тем, за весь период действия инициативы государственные музеи бесплатно посетили в одно из воскресений месяца 13,5 млн человек. По мнению экспертов, музейные кассы от этого лишь выиграли, поскольку, побывав в музее бесплатно, многие посетители возвращались туда уже по билетам.