Правительство Италии

Председатель палаты депутатов Роберто Фико выслушает мнения «Движения 5 звезд» и Демократической партии по поводу их готовности создать правительственную коалицию.

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил выяснить возможность создания правительственной коалиции с участием «Движения 5 звезд» и Демократической партии, назначил с ними на четверг второй тур переговоров.

Первой в Palazzo Montecitorio, в котором заседает палата депутатов, отправится делегация демократов, затем настанет очередь «пятизвездочников», пишет pnp.ru.

По итогам первого раунда консультаций, проводившегося Фико в понедельник, политический руководитель Д5З Луиджи Ди Майо заявил о провале попыток наладить диалог с «Лигой» Маттео Сальвини и предложил демократам сесть за стол переговоров и обсудить «правительственный контракт».

Реакция демократов была неоднозначной - например, секретарь-руководитель партии Маурицио Мартина положительно воспринял данное предложение, хотя и с некоторыми существенными оговорками. По его мнению, «необходимо попробовать проделать работу, проявить инициативу», как того требует «различные партийные группы», которые «подталкивают к началу переговоров с лидером Д5З».

Вместе с тем заместитель председателя палаты депутатов Этторе Розато настроен пессимистично. «Различия между нами и «Движением 5 звезд» очень большие, огромные. В течение пяти лет мы не случайно были политическими противниками, так как у нас совершенно различные программы. Этого нельзя забывать». «Встреча с Роберто Фико не означает, что цель создания совместного правительства будет достигнута», - заметил он.

За совместную с Д5З попытку создать правительство выступает мэр Милана Беппе Сала, который, однако, тоже считает, что «сделать это будет не так уж и легко».

Весьма жестко отреагировал на перспективу сотрудничества с Д5З министр экономического развития страны Карло Календа, вступивший в ряды демократов после их провала на парламентских выборах 4 марта. «Если Демпартия заключит союз с Д5З, мое пребывание в партии будет самым коротким в ее истории», - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.