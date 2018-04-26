Правительство Италии

Четверг, 26 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Правительство Италии

В Италии ждут результатов очередной попытки сформировать правительство.

Председатель палаты депутатов Роберто Фико выслушает мнения «Движения 5 звезд» и Демократической партии по поводу их готовности создать правительственную коалицию.

Председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил выяснить возможность создания правительственной коалиции с участием «Движения 5 звезд» и Демократической партии, назначил с ними на четверг второй тур переговоров.

Первой в Palazzo Montecitorio, в котором заседает палата депутатов, отправится делегация демократов, затем настанет очередь «пятизвездочников», пишет pnp.ru.

По итогам первого раунда консультаций, проводившегося Фико в понедельник, политический руководитель Д5З Луиджи Ди Майо заявил о провале попыток наладить диалог с «Лигой» Маттео Сальвини и предложил демократам сесть за стол переговоров и обсудить «правительственный контракт».

Реакция демократов была неоднозначной - например, секретарь-руководитель партии Маурицио Мартина положительно воспринял данное предложение, хотя и с некоторыми существенными оговорками. По его мнению, «необходимо попробовать проделать работу, проявить инициативу», как того требует «различные партийные группы», которые «подталкивают к началу переговоров с лидером Д5З».

Вместе с тем заместитель председателя палаты депутатов Этторе Розато настроен пессимистично. «Различия между нами и «Движением 5 звезд» очень большие, огромные. В течение пяти лет мы не случайно были политическими противниками, так как у нас совершенно различные программы. Этого нельзя забывать». «Встреча с Роберто Фико не означает, что цель создания совместного правительства будет достигнута», - заметил он.

За совместную с Д5З попытку создать правительство выступает мэр Милана Беппе Сала, который, однако, тоже считает, что «сделать это будет не так уж и легко».   

Весьма жестко отреагировал на перспективу сотрудничества с Д5З министр экономического развития страны Карло Календа, вступивший в ряды демократов после их провала на парламентских выборах 4 марта. «Если Демпартия заключит союз с Д5З, мое пребывание в партии будет самым коротким в ее истории», - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: незаконная охота на кабанов

      Сообщение обнародовало Территориальное командование GNR Бежи.

      Подробнее

    • Джоковича пригласили на турнир в Португалию

      Новак Джокович получил wild card на турнир в Эшториле.

      Подробнее

    • Испания: глава правительства Мадрида уволилась

      Глава Мадридского сообщества Кристина Сифуэнтес оказалась в центре скандала.

      Подробнее

    • Испания: в Аликанте запретили купаться на пляжах из-за медуз

      Мэрия Альтеа (Аликанте) ввела запрет на купание на всех пляжах муниципалитета, в связи с наличием большого числа физалий, или «португальских корабликов».

      Подробнее

    • Правительство Италии

      В Италии ждут результатов очередной попытки сформировать правительство.

      Подробнее

    • На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

      Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду южной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

      Подробнее

    • Уникальный кинотеатр в аквапарке Абу-Даби

      В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса.

      Подробнее

    • Мадонна проиграла суд

      Интимную переписку Мадонны с любовниками, письмо-прощание от Тупака Шакура и нижнее белье выставят на торги.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!