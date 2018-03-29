Председатель Палаты депутатов Италии отказался от зарплаты

Четверг, 29 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Председатель Палаты депутатов Италии отказался от зарплаты

Новоизбранный председателя Палаты депутатов Италии Роберо Фико отказался от зарплаты.

«Я хочу стать примером для итальянских политиков, поэтому отказываюсь от 280 тысяч евро годовой зарплаты», - написал Роберо Фико в личном аккаунте на фейсбук под фотографией официального письма с отказом.

«Я решил полностью отказаться от зарплаты, которая мне положена за исполнение обязанностей председателя Палаты депутатов. Причина очень проста. Я убежден, что Италия должна стремиться к сокращению расходов на зарплаты политиков, что не означает сокращение расходов на демократию».

Это слова председателя Палаты депутатов Италии Роберто Фико, который также публикует фотографию отказа от заработной платы, сообщает euromag.ru.

«Прежде чем требовать чего-то от других, вы должны спросить у себя в первую очередь, что лично вы сделали для государства. Именно поэтому я отказываюсь от зарплаты в размере 4 668,45 евро в месяц, на которую я мог бы рассчитывать, исполняя обязанности председателя. Этот шаг влечет за собой экономию около 280 000 евро из бюджета. Безусловно, это лишь малость, но я считаю, что мы должны начинать с таких же жестов, чтобы укрепить доверительные отношения между правительством и гражданами», - заключает Фико, прилагая письмо, содержащее отказ.

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