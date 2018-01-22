Предсказана скорая смерть iPhone X

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Предсказана скорая смерть iPhone X

Аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо предсказал скорое прекращение производства и продаж iPhone X, пишет Macrumors.

«Мы полагаем, что iPhone X прекратят выпускать примерно в середине 2018 года и общий объем поставок составит 62 миллиона единиц, что ниже нашего предыдущего прогноза в 80 миллионов единиц», - цитирует издание отчет KGI.

Как правило, Apple дольше продает свои флагманы. Так, пользователи до сих пор могут купить iPhone 6s, который был представлен более двух лет назад.

В случае с iPhone X на времени их производства и продаж может сказаться низкий спрос в Китае. В первой половине 2018 года Apple поставит 31 миллион аппаратов вместо ожидавшихся ранее 50 миллионов.

Одной из причин низкой популярности iPhone X в Китае могла стать любовь пользователей к большим дисплеям. Притом что многие китайские приложения некорректно отображаются на новом экране, полезная площадь у iPhone X с диагональю 5,8 дюйма меньше, чем у iPhone 8 Plus с диагональю 5,5 дюйма.

Однако отмечается, что с презентацией новых iPhone ситуация может измениться. По данным аналитика, корпорация выпустит сразу три модели смартфона со схожей конструкцией, два из них получат 5,8- и 6,5-дюймовые OLED-экраны, а третий оснастят 6,1-дюймовой IPS-матрицей.

Последние новости

    • Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче ЧП

      Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: Vodafone оштрафовали

      Сообщение опубликовано на сайте Национального управления связи (Anacom), регулятора сектора.

      Подробнее

    • Испания: Шакиру подозревают в налоговом преступлении

      Налоговое управление Испании направило в прокуратуру жалобу на жену защитника «Барсы» Пике - певицу Шакиру.

      Подробнее

    • Каким домашним животным отдают предпочтение испанцы?

      17 января отмечался день Антония Великого - покровителя животных, в том числе и домашних.

      Подробнее

    • Главой ПАСЕ стал итальянец

      Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти.

      Подробнее

    • Итальянские ученые объявили пасту полезной

      Два итальянских исследования утверждают, что паста полезна при борьбе с ожирением.

      Подробнее

    • В Англии умер чемпион мира по футболу

      Чемпион мира по футболу-1966 в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался на 83-м году жизни.

      Подробнее

    • Владимирский студент спас пассажиров автобуса

      Студент Ковровского транспортного колледжа Владимирской области Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!