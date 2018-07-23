Премьер Испании сходил на концерт The Killers

Понедельник, 23 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Премьер Испании сходил на концерт The Killers

В Беникасиме (Кастельон) в 24-ый раз проходит международный музыкальный фестиваль (FIB), одним из хедлайнеров которого в этом году стала группа The Killers.

На концерте рокеров из Лас-Вегаса был замечен председатель испанского правительства Педро Санчес.

Слухи о том, что Санчес собирается на фестиваль, появились после того, как премьер-министр объявил о своем намерении нанести визит в Кастельон для неформальной встречи с председателем правительства Валенсии Симо Пучем.

Санчес до этого уже бывал на FIB, в том числе в бытность генеральным секретарем Социалистической рабочей партии Испании в 2016 году.

В ходе визита в Кастельон глава испанского правительства посетил мэрию города и, как и было запланировано, встретился с Пучем.

На концерт Санчес прибыл в компании своей супруги Бегоньи и депутата Конгресса Сусаны Рос. Они расположились в боковой ложе. Зрители в первых рядах заметили премьера и начали скандировать его имя, после чего политик поприветствовал присутствующих из ложи, пишет noticia.ru.

В 2013 году концерт The Killers на фестивале Беникасима также почтила визитом королева Летисия.

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