Премьер Италии не отменит визит во Францию

Четверг, 14 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Премьер Италии не отменит визит во Францию

Италия намерена договориться со странами ЕС и не нести слишком большую долю ответственности за прием мигрантов.

Конфликт Италии и Франции вокруг темы мигрантов улажен, видит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоится, рассказал Конте журналистам в четверг, 14 июня, передает Il Messaggero.

Ранее итальянские и французские политики обменялись резкими заявлениями из-за того, что Италия не впустила в свой порт очередное судно с нелегальными мигрантами.

Премьер-министр добавил, что пришло время изменить Дублинское соглашение - по-видимому, он планирует обсудить с Макроном в том числе и этот вопрос, пишет regnum.ru.

Практика реализации этого соглашения приводит к тому, что ответственность за прием мигрантов ложится на те страны, в которые они прибывают, то есть почти исключительно на Италию.

Новое правительство страны подчеркивает, что готово решить этот вопрос и без коллег по Евросоюзу, но пока предпочитает пробовать договариваться с ними. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что требования Италии справедливы.

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