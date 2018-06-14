Премьер Италии не отменит визит во Францию
Италия намерена договориться со странами ЕС и не нести слишком большую долю ответственности за прием мигрантов.
Конфликт Италии и Франции вокруг темы мигрантов улажен, видит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоится, рассказал Конте журналистам в четверг, 14 июня, передает Il Messaggero.
Ранее итальянские и французские политики обменялись резкими заявлениями из-за того, что Италия не впустила в свой порт очередное судно с нелегальными мигрантами.
Премьер-министр добавил, что пришло время изменить Дублинское соглашение - по-видимому, он планирует обсудить с Макроном в том числе и этот вопрос, пишет regnum.ru.
Практика реализации этого соглашения приводит к тому, что ответственность за прием мигрантов ложится на те страны, в которые они прибывают, то есть почти исключительно на Италию.
Новое правительство страны подчеркивает, что готово решить этот вопрос и без коллег по Евросоюзу, но пока предпочитает пробовать договариваться с ними. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что требования Италии справедливы.
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