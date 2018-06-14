Премьер Италии не отменит визит во Францию

Конфликт Италии и Франции вокруг темы мигрантов улажен, видит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоится, рассказал Конте журналистам в четверг, 14 июня, передает Il Messaggero.

Ранее итальянские и французские политики обменялись резкими заявлениями из-за того, что Италия не впустила в свой порт очередное судно с нелегальными мигрантами.

Премьер-министр добавил, что пришло время изменить Дублинское соглашение - по-видимому, он планирует обсудить с Макроном в том числе и этот вопрос, пишет regnum.ru.

Практика реализации этого соглашения приводит к тому, что ответственность за прием мигрантов ложится на те страны, в которые они прибывают, то есть почти исключительно на Италию.

Новое правительство страны подчеркивает, что готово решить этот вопрос и без коллег по Евросоюзу, но пока предпочитает пробовать договариваться с ними. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что требования Италии справедливы.