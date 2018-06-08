Премьер Италии поддержал Трампа, предложившего вернуть Россию в G8

«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в Большую восьмерку. Это в общих интересах», - написал Конте в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Россия снова должна быть принята в состав G8, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия делает акцент не на «восьмерке», а на других форматах.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.