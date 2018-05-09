Премьер Италии высказался за сохранение сделки с Ираном

Об этом написал в Twitter премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

«Соглашение с Ираном должно быть сохранено. Оно способствует безопасности в регионе и препятствует распространению ядерного оружия, - цитирует РИА Новости сообщение главы итальянского правительства. - Италия вместе с другими европейскими партнерами выступает за сохранение взятых обязательств».

О выходе Соединенных Штатов из ядерных договоренностей с Ираном и введении санкций против Тегерана объявил во вторник американский президент Дональд Трамп. Остальные международные посредники, участвовавшие в принятии СВПД (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), выступили против решения Вашингтона, пишет rg.ru.