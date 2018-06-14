Премьер-министр Грузии подал в отставку

Слова Квирикашвили приводит РИА Новости.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», - сказал он.

В отставку также уходит правительство страны. Свой пост Квирикашвили занимал с декабря 2015 года.

Как отмечает «Sputnik Грузия», накануне состоялась встреча депутатов от правящей в стране партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия». Во встрече принимал участие и богатейший человек страны - Бидзина Иванишвили, который ранее в этом году объявил о своем возвращении в политику и в мае возглавил «Грузинскую мечту».

РИА Новости указывает, что отставка Квирикашвили произошла на фоне массовых акций протеста с требованием «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних школьников. Организатором протестов является Заза Саралидзе - отец одного из убитых. Протестующим удалось добиться отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, затем они потребовали отставки глав Минюста, МВД и правительства в целом.