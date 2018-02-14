Премьер-министр Испании против перехода Неймар в «Реал»

Премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался на футбольную тему, прокомментировав возможный переход Неймара из «ПСЖ» в «Реал Мадрид». «Лично мне не хочется, чтобы Неймар перешел в «Реал», - заявил глава правительства.

По его словам, Роналду, Бензема и Бэйл еще себя покажут. «Еще недавно из называли крайне полезными, а через несколько месяцев уже сомневаются. Я в них верю», - подчеркнул премьер, передает noticia.ru.