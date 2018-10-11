Премьер-министр Италии начал визит в Эфиопию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг, 11 октября, прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где проведет переговоры с премьер-министром этой страны Абий Ахмедом и рядом других высокопоставленных лиц. Об этом Конте сообщил на своей странице в Twitter.

В ходе визита стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, финансовую помощь со стороны Италии, работу итальянских предприятий в Эфиопии, а также проблему миграции, пишет regnum.ru.

Конте отметил, что Италия стала первым западным государством, руководитель которого посещает Эфиопию после заключения «исторического мирного соглашения» между Эфиопией и Эритреей.