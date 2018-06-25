Премьер-министр Португалии приедет в Саранск на матч ЧМ-2018

Понедельник, 25 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Премьер-министр Португалии приедет в Саранск на матч ЧМ-2018

Он поболеет за свою национальную сборную.

Глава правительства Португалии Антониу Кошта намерен посетить матч своей национальной сборной. Встреча пройдет 25 июня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Когда именно Кошта приедет в столицу республики, пока неизвестно.

О программе премьер-министра также не сообщается. Возможно, его будут интересовать вопросы, которые не связаны с футболом, информирует РИА Новости.

Ранее Саранск посетила принцесса Японии Хисако Такамадо. Она побывала на матче своей национальной сборной и Колумбии, встретилась с руководством региона, а также съездила в музей имени Эрьзи, кафедральный собор и краеведческий музей.

В Саранске прошло два матча чемпионата мира по футболу. Дания обыграла Перу (1:0), а Япония была сильнее Колумбии (2:1). 25 июня в столице Мордовии сыграют Португалия и Иран. Эта встреча станет ключевой для группы B. Победившая команда гарантирует себе выход в плей-офф ЧМ-2018. 28 июня на стадионе «Мордовия Арена» сыграют Тунис и Панама. Этой встречей завершится программа мундиаля в Саранске. Матчи плей-офф столица Мордовии принимать не будет, пишет eg.ru.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня. Сейчас идут встречи группового этапа.

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