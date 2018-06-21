Премьер-министр впервые родила и осталась в должности

Четверг, 21 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Премьер-министр впервые родила и осталась в должности

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первым в истории избранным лидером государства, которая родила, находясь в должности.

О появлении первенца она написала в Instagram.

Политик также выложила фото с новорожденной дочерью и мужем Кларком Гейфордом. Глава правительства поблагодарила всех за поддержку и хорошие пожелания и сообщила, что и она, и малышка чувствуют себя хорошо.

Появление первенца в семье Ардерн вызвало бурную реакцию у жителей Новой Зеландии. В соцсетях появилось множество постов с пожеланиями, передает New Zealand Herald. «Поздравляем Джасинду и Кларка с будущей феминисткой», - написала в Twitter одна из пользователей. «Миру как раз нужны были хорошие новости о лидерах стран и детях», - отметил другой юзер.

Как пишет издание, пока 37-летняя Ардерн будет в отпуске по уходу за ребенком, который продлится шесть месяцев, исполняющим обязанности главы правительства станет ее заместитель Уинстон Питерс.

О своей беременности премьер объявила в январе. До этого она также заявляла, что считает неприемлемыми вопросы работодателей, собирается ли сотрудница рожать ребенка, будучи в должности.

До Ардерн в 1990 году в декретный отпуск уходила бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. В апреле американский сенатор Тэмми Дакуорт стала первым членом верхней палаты Конгресса, которая родила, находясь в должности.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.

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