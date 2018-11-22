Премьер Португалии: Brexit без соглашения с ЕС стал бы трагедией

Правительство Португалии считает, что не достичь соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС стало бы трагедией для Европы. Такое мнение высказал в среду премьер-министр республики Антониу Кошта в Мадриде на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Педро Санчесом, пишет ТАСС.

Глава португальского правительства подчеркнул, что понимает, что вопрос Гибралтара "был и остается для Испании фундаментально важным". Кошта выступил за то, чтобы все стороны приложили усилия для урегулирования разногласий. По словам премьера, это необходимо, "чтобы не допустить того, что стало бы трагедией для Европы - Brexit без соглашения".

В свою очередь Санчес вновь заверил, что Мадрид не поддержит соглашение между Лондоном и Брюсселем в ходе экстренного саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, который состоится 25 ноября, если будут проигнорированы замечания Испании по вопросу Гибралтара. "Мы защищаем интересы испанской нации", - объяснил Санчес. "Если это не решится до воскресенья, Испания, к сожалению, должна будет голосовать против и использовать свое право вето", - отметил Санчес.

Ранее Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о выходе Великобритании из ЕС, который произойдет в полночь с 29 на 30 марта 2019 года. Это серьезный прорыв в переговорном процессе, однако упорядоченный Brexit все еще не гарантирован - документ должен получить одобрение Европарламента, а также парламентов всех государств Евросоюза, включая Великобританию.

По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, проект соглашения по Brexit регулирует статус Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.