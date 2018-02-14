Престарелый американец подарил жене один и тот же подарок 39 раз подряд

Среда, 14 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Престарелый американец подарил жене один и тот же подарок 39 раз подряд

Американец уже 39 лет дарит своей возлюбленной одну и ту же коробку конфет, но не только из соображений экономии.

Историю семейной традиции он рассказал телеканалу News 8 WTNH.

Рон и Донна Крамер из города Альбукерке в штате Нью-Мехико познакомились в 1979 году: мужчина работал страховым агентом и постучался в дверь возлюбленной, чтобы предложить свои услуги. Вскоре они начали встречаться, и на первый же День святого Валентина Рон подарил девушке ее любимые конфеты из темного шоколада с кремовой начинкой.

В магазине мужчине сказали, что, если он сохранит коробку, в следующем году ее снова заполнят конфетами, и ему не придется вновь платить за упаковку. Так он и делал на протяжении следующих 38 лет.

В 2014 году Донне диагностировали деменцию, а в августе 2015 года женщину пришлось отправить в дом престарелых, так как она не могла ничего делать самостоятельно. «День, когда нас разлучили, был самым грустным в моей жизни», - отметил Крамер.

Он осознает, что жена может забыть его в любой день, поэтому старается проводить с ней как можно больше времени и соблюдать все семейные традиции. Донна очень ценит старания мужа, признается, что любит его все так же сильно и называет «хранителем».

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