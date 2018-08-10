Престарелый кот вернулся домой спустя 13 лет скитаний

Пятница, 10 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Престарелый кот вернулся домой спустя 13 лет скитаний

Жительница Великобритании потратила 13 лет на поиски пропавшей кошки и в конечном итоге разыскала питомца.

Кошка по имени Бу (Boo) потерялась в 2005 году в английском городе Харрогейт, Северный Йоркшир. Тогда ее хозяйка Джанет Адамович (Janet Adamowicz) оставила заявку о пропаже домашнего животного, еще год развешивала объявления и давала рекламу в местной газете, но спустя столько времени забыла об этом.

Через 13 лет ей позвонили и спросили, не теряла ли она кота. Не сразу вспомнив о Бу, Адамович поспешила ответить, что обе ее кошки дома. Подумав, она все-таки поняла, о ком идет речь.

Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что питомец помнит ее. На данный момент Бу уже 17 лет. Кошки живут в дикой природе в среднем до 16 лет.

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