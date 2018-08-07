Преступник сбежал из тюрьмы в Испании

Сантьяго Искьердо Транчо, отбывающий трехлетнее наказание за три ограбления со взломом, сбежал в понедельник, 30 июля, из тюрьмы в Мансилья-де-лас-Мулас (Леон), воспользовавшись разрешением на временное отсутствие из исправительного учреждения.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в региональном правительстве, преступник по-прежнему находится в бегах. В то же время власти подчеркивают, что несмотря на длинный список преступлений, которые Транчо совершил за свою жизнь, в настоящее время он отбывал наказание именно за ограбление.

Заключенный получил разрешение покинуть на время тюрьму, поскольку он отсидел четверть срока, и, в соответствии с регламентом, имел право на короткий срок побывать на свободе без сопровождения. Такие правила направлены на то, чтобы впоследствии заключенным было проще повторно интегрироваться в общество, пишет noticia.ru.

Транчо получил разрешение на поездку в Центр социальной интеграции в Леоне, до которого он так и не добрался.

Полиция продолжает его поиски.

Начиная с 1980-х Транчо неоднократно попадал в тюрьму за самые разные преступления: убийство, похищение должностного лица, попытки к бегству, оскорбления, агрессию, угрозы и ограбления.