Президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок

Четверг, 12 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на очередных выборах главы государства, за него проголосовало более 86 процентов избирателей.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Свои голоса за Алиева отдали около 3,4 миллиона избирателей. Итоговая явка на выборах составила 74,5 процентов, отмечает «Радио Свобода».

В обращении к народу Азербайджана, размещенном на сайте президента, Алиев выразил гражданам страны признательность за «большое доверие». «Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане», - говорится в заявлении.

«На нынешних выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс, дал высокую оценку работе, проделанной за последние 15 лет. Всех этих успехов мы добились вместе с вами», - подчеркнул Алиев.

Ильхам Алиев руководит Азербайджаном с 2003 года. На президентском посту он сменил своего отца Гейдара, который занимал должность в течение десяти лет. Для Алиева-младшего эта победа на выборах главы государства стала четвертой.

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