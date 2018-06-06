Президент Филиппин собрался в отставку из-за женщин

Среда, 06 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Президент Филиппин собрался в отставку из-за женщин

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилюдно поцеловавший замужнюю женщину в губы, заявил о готовности покинуть свой пост.

Глава государства решил объясниться на фоне обвинений в неподобающем поведении. Он заявил, что произошедшее было «чистым шоу-бизнесом», чтобы развлечь присутствовавших на встрече в Южной Корее. «Если достаточно женщин... Думаю, если все женщины здесь подпишут петицию за мою отставку, я уйду», - добавил президент по возвращении из поездки.

Дутерте также отметил, что поцелуи с женщинами - это его стиль, и он делал так все 22 года, пока был мэром города Давао. «Во время кампании в дни мэрства я целовал всех женщин в губы. Все дело в том, что вы меня не знаете», - сказал он.

73-летний Дутерте на встрече с соотечественниками в Южной Корее 3 июня объявил, что подарит одному из присутствующих экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви» в обмен на поцелуй. На сцену вышли две женщины, одну из них президент поцеловал в щеку, а от второй он захотел получить поцелуй в губы. Она смутилась, но в итоге согласилась.

Дутерте прослыл сексистом и женоненавистником из-за грубых и уничижительных комментариев в адрес женщин. Так, в феврале этого года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а «стрелять им в вагины», так как это, по мнению главы государства, «сделает их бесполезными».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Rock in Rio

      Рок-фестиваль Рио-Лиссабон возвращается, чтобы стать основным событием 2018 года.

      Подробнее

    • Португалия: почему так холодно?

      Погода в Португалии - дождливая и холодная, в отличие от остальной Европы, где жарко и солнечно.

      Подробнее

    • Валенсия лидирует по росту турпотока в Испании

      Число иностранных туристов, посетивших Валенсийское сообщество за первые четыре месяца 2018 года превысило 2,28 млн человек.

      Подробнее

    • В Испании опять появится Министерство по делам равноправия

      Вице-премьером Испании станет Кармен Кальво.

      Подробнее

    • В Италии уверены, что страна остается в зоне евро

      Сохранение евро может стать одним из компромиссов между правительством евроскептиков и истеблишментом.

      Подробнее

    • Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг

      Итальянские пловцы Филиппо Маньини и Мишель Сантуччи могут получить длительные дисквалификации за допинг.

      Подробнее

    • Президент Филиппин собрался в отставку из-за женщин

      Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилюдно поцеловавший замужнюю женщину в губы, заявил о готовности покинуть свой пост.

      Подробнее

    • Девушке прислали лохмотья вместо одежды

      Интернет-магазин британского бренда Pretty Little Thing прислал девушке шорты, которые сильно отличались от предлагаемых на их сайте.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе