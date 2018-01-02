Президент Италии дал старт досрочным выборам в парламент

Вторник, 02 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Президент Италии дал старт досрочным выборам в парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент страны, дав тем самым зеленый свет проведению досрочных выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла 28 декабря подписал соответствующий декрет, чем официально дал старт избирательной кампании. Об этом пишет hronika.info.

Проведение досрочных парламентских выборов в Италии назначено на 4 марта.

На итоговой пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.

Согласно последним опросам, ни одна из партий в Италии не сможет сформировать парламентского большинства. Наибольшей поддержкой пользуется популистская партия «Движение пяти звезд», возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).

По прогнозам, больше всего голосов может получить правый альянс, в который входят партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», евроскептики из партии «Лига Севера» и правая партия «Братья Италии - Национальный альянс».

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