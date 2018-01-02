Президент Италии дал старт досрочным выборам в парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла 28 декабря подписал соответствующий декрет, чем официально дал старт избирательной кампании. Об этом пишет hronika.info.

Проведение досрочных парламентских выборов в Италии назначено на 4 марта.

На итоговой пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.

Согласно последним опросам, ни одна из партий в Италии не сможет сформировать парламентского большинства. Наибольшей поддержкой пользуется популистская партия «Движение пяти звезд», возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).

По прогнозам, больше всего голосов может получить правый альянс, в который входят партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», евроскептики из партии «Лига Севера» и правая партия «Братья Италии - Национальный альянс».