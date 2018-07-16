Президент Италии едет в Грузию

Президент Италии Серджо Маттарелла впервые в истории совершит двухдневный государственный визит в Грузию, говорится в сообщении на сайте президента Грузии.

Самолет с главой итальянского государства на борту приземлится в Тбилисском международном аэропорту во второй половине дня.

В первый день Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили как наедине, так и в расширенном формате. После этого главы государств подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.

На второй день Маттарелла встретится с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, Католикосом-Патриархом Илией Вторым, а также премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Глава Италии посетит и Тбилисский государственный университет, где будет присутствовать на выставке грузино-итальянской исторической дружбы, пишет sputnik-georgia.ru.

Президент Италии также посетит и грузино-итальянский бизнес-форум, который будет проходить параллельно его визиту.