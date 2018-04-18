Президент Италии предложит главе Сената сформировать правительство

Среда, 18 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Президент Италии предложит главе Сената сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал к себе в среду утром председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати.

Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Встреча состоится в 11.00. Как ожидается, Маттарелла предложит Казеллати сформировать новое итальянское правительство.

Кандидатура Казеллати стала следствием и одновременно возможностью выйти из тупиковой ситуации, сложившейся в стране по итогам выборов 4 марта. Голосование не привело к получению большинства ни одной политической силой, а отсутствие договоренностей между ведущими политическими игроками – «Движением 5 звезд» («Д5З») и лидеров правоцентристской коалиции - заставило Маттареллу обратиться к «институциональной фигуре» руководителя верхней палаты парламента, который является вторым после него лицом в стране.

Местные наблюдатели считают, что получение Казеллати полномочий на формирование Совета министров стало компромиссным вариантом в нынешней патовой схеме, даже несмотря на то, что она является представителем партии «Вперед, Италия», входящей в правоцентристскую коалицию.

Как отмечает в утренней публикации авторитетная газета La Stampa, предложение сформировать правительство со стороны Маттареллы не означает, что Казеллати станет первой в истории Итальянской республики женщиной-премьером. Ее задачей, говорится в публикации, станет «убедиться, ни много ни мало, может ли увидеть свет альянс между «Д5З» и правоцентристами или он скончался еще до рождения», пишет РИА Новости.

Газета La Repubblica пишет, что наделение Казеллати пробным мандатом изначально «выглядит как mission impossible», так как речь идет о том, чтобы «установить, может ли, несмотря на многочисленные вето, быть образовано большинство и, таким образом, правительство из «Движения 5 звезд» и правоцентристов».

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