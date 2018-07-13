Президент Италии вмешался в ситуацию с нелегалами

По данным изданий, глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил отпускать нелегалов до тех пор, пока власти не проведут расследование сообщений о жестоком поведении некоторых из них на борту спасшего их итальянского судна.

Однако, по данным СМИ, накануне вечером Маттарелла позвонил премьер-министру Джузеппе Конте и выразил обеспокоенность в связи с возникшей ситуацией. После звонка президента Конте распорядился отпустить нелегальных иммигрантов с корабля, пишет interfax.ru.

Однако Сальвини в свою очередь выразил «сожаление и изумление» в связи с вмешательством главы государства и заявил, что кому-то «придется заплатить», если отпущенные нелегалы будут вести себя неподобающим образом в Италии.

СМИ напоминают, что ранее между Маттареллой и Сальвини неоднократно возникали разногласия по разным вопросам.

Италия оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.