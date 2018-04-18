Президент Португалии посетил с визитом Испанию

16 марта королевская семья Испании провела торжественный вечер в честь визита президента Португалии Марселу Ребелу ди Созы, сообщает портал Europa Press. Этот государственный визит стал первым для ди Созы, который занимает высший пост Португалии с марта 2016 года, пишет regnum.ru.

«В ЕС мы продвигаемся вперед, чтобы преодолеть определенные риски нынешнего этапа. Мы убеждены в том, что только вместе мы сможем дать новый импульс европейскому проекту. Позади остались времена, когда мы отворачивались друг от друга. Сегодня мы протягиваем друг другу руки и идем вместе», - сказал король Испании Филипп VI.

Президент ди Соза в своей речи отметил, что два события изменили отношения между двумя соседними странами: это приход демократии и вступление в Европейский союз. Они помогли побороть «взаимное недоверие и равнодушие».

Ди Соза также поблагодарил Испанию за помощь в тушении пожаров прошлым летом и вручил королю Филиппу Орден Свободы, отметив его «приверженность этическим и правовым ценностям» и защиту демократии и мира.

Стороны выразили надежду, что этот визит послужит укреплению отношений и сотрудничества в сфере образования, научных разработок, защиты окружающей среды. Также обе страны являются партнерами по НАТО, ЕС и Иберо-американскому сообществу.